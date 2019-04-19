В Гутово пожар тушили огнеборцы двух частей

23 апреля в селе Гутово произошел пожар, пострадавших не было.

Возгорание случилось в 05:43. Через 17 минут на место прибыли спасатели 39-й и 7-й частей на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило жилой дом размером 6х9 метров.

В гашении задействовали два ручных ствола.

«В 06.12 пожар локализовали, в 06.38 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Новозыбкове горела баня.