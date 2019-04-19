Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Сельцо из-за животного пострадал 31-летний водитель мопеда

Опубликовано Сегодня, 09:33

22 апреля в Сельцо на улице Кирова случилась авария с участием мопеда «Рига», в результате пострадал водитель.

У 31-летнего мужчины компрессионный перелом поясничного отдела позвонка. Сообщение об этом сотрудники ГИБДД получили в 09:50 из Сельцовской городской больницы.

Само происшествие произошло в 07:30. 31-летний мопедист, совершая объезд неожиданно выбежавшего животного, не справился с управлением и упал на дорогу.

Фото
 930
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Под Трубчевском в ДТП пострадал 17-летний нетрезвый мопедист
  • Под Новозыбковом ранен водитель мопеда Alfa
  • В Унече пострадал во время ДТП водитель мопеда
  • 45-летний водитель мопеда угодил в больницу после ДТП около поселка Локоть
  • В Трубчевске 17-летний мопедист сломал ногу в ДТП
    • Новости регионов
    Осваиваем керлинг
    12:33:54 23-04-2019
    Отделение керлинга планируется открыть в спортивной школе по хоккею с шайбой, базирующейся в Ледовом дворце на улице 25 Сентября в Смоленске.
    Экстрим на смоленских холмах
    12:32:50 23-04-2019
    Горнолыжный комплекс может появиться в деревне Валутино. Пригород Смоленска имеет все шансы стать тренировочной базой для спортсменов-профессионалов и местом отдыха любителей горных лыж, сноуборда, фристайла.
    Агрохолдинг «Мираторг» возрождает культуру ветрозащитных полос
    12:10:02 23-04-2019
    На днях сотрудники компании провели уникальную экологическую акцию: вместе со студентами БГИТУ они опоясали молодыми елями и берёзами откормочную базу в Выгоничском посёлке Хмелёво. Посадочный материал брали с поля, которое этой весной вернется в севооборот после долгого запустения.
    Подозреваемый в хулиганстве задержан в Вязьме
    22:17:55 22-04-2019
    Вяземская полиция задержала неработающего 33-летнего местного жителя, который подозревается в хулиганстве.
    В Ершичском районе случился лесной пожар
    22:06:35 22-04-2019
    22 апреля в лесу недалеко от села Ломня Ершичского района случилось возгорание, обошлось без пострадавших.
    Подозреваемые в краже на сумму 220 тыс рублей задержаны в Смоленске
    16:18:18 19-04-2019
    Смоленские правоохранители задержали  судимых жителей Иркутска 28 и 30 лет, которые подозреваются в краже у женщины из областного центра.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:15
    На Флотской в Брянске зафиксировали «автохама»
    Сегодня, 12:04
    Брянцы примут участие в международном автопробеге
    Сегодня, 11:55
    В Жуковском районе дама подготовила 72-летней родственнице «сюрприз»
    Сегодня, 11:41
    Подозреваемый в краже из дома задержан в Клинцах
    Сегодня, 11:21
    На улице Красный Маяк в Брянске две иномарки не поделили дорогу
    Сегодня, 10:49
    В Климово водитель «ВАЗа» врезался в дерево
    Сегодня, 10:35
    Пайкин посетил 44-ю бежицкую школу
    Сегодня, 09:49
    Брянец четырежды проигнорировал введенные судом ограничения
    Сегодня, 09:40
    В брянском троллейбусе покалечился 80-летний пенсионер
    Сегодня, 09:33
    В Сельцо из-за животного пострадал 31-летний водитель мопеда
    Сегодня, 09:18
    Недалеко от деревни Курнявцево горело поле
    Сегодня, 09:05
    В Гутово пожар тушили огнеборцы двух частей
    Сегодня, 08:59
    В Брянске пройдет очередное заседание по делу ТРЦ «Тимошковых»
    Сегодня, 08:00
    В Брянске предстанут перед судом организаторы подпольных азартных игр
    Сегодня, 07:00
    На улице Пересвета в Брянске заменят пешеходные металлические ограждения
    Сегодня, 06:00
    Подозреваемый в угоне задержан в Клетне
    Вчера, 17:31
    В Брянской области за торговлю оружием осуждены двое иностранцев
    Вчера, 17:18
    У директора «Чистой планеты» появился новый первый зам
    Вчера, 17:01
    В Володарском районе задержали нелегала из Узбекистана
    Вчера, 16:04
    В Брянской области в течение недели выявили 138 нарушений в миграционной сфере
    Вчера, 16:01
    В поезде «Москва-Брянск» произошла кража
    Вчера, 15:09
    В Выгоничах произошел лесной пожар
    Вчера, 15:01
    В Брянске арбитражный суд рассматривает дело владельца маршруток №76 и 99
    Вчера, 14:17
    В Гордеевском районе выселили несколько семей, которые остались жить в сданных домах
    Вчера, 13:28
    В Брянской области разбои чаще всего совершают ранее судимые лица
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:08
    Агрохолдинг «Мираторг» возрождает культуру ветрозащитных полос 1
    Вчера, 16:01
    «МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры   1
    Вчера, 13:00
    Главе Брянщины Богомазу присвоили звание «Почетный работник АПК России»
    Вчера, 12:52
    Приз за профессионализм. Ковбои «Мираторга» побывали в Америке
    19-04-2019, 16:23
    Чистая планета - детям
    Актуальные темы
    Общество Новость дня
    В брянской больнице №2 в связи со скандалом начали служебное расследование
    Новости Происшествия
    В Злынке пенсионерка провернула аферу на 1, 6 млн рублей
    Происшествия На дорогах
    В Брянске в троллейбусе травмировалась пожилая женщина
    Происшествия Новость дня
    В сети появилось видео огромного пожара барака в Володарском районе
    Новости Происшествия
    В поселке Синезерки произошел пожар
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!

    На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

    Ростелеком новости
    Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома»

    Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома»Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.

    РЖД новости
    «Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов Брянского региона МЖД с 19 апреля

    «Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов Брянского региона МЖД с 19 апреляПассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго поступило около 7 тысяч обращений от потребителей

     В филиале 

    ПАО «МРСК Центра»

     – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 3 месяца 2019 года. За первый квартал специалисты блока взаимодействия с клиентами приняли 6959 обращений от жителей Брянской области.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.