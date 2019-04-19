В брянском троллейбусе покалечился 80-летний пенсионер

Смоленские правоохранители задержали судимых жителей Иркутска 28 и 30 лет, которые подозреваются в краже у женщины из областного центра.

22 апреля в лесу недалеко от села Ломня Ершичского района случилось возгорание, обошлось без пострадавших.

На днях сотрудники компании провели уникальную экологическую акцию: вместе со студентами БГИТУ они опоясали молодыми елями и берёзами откормочную базу в Выгоничском посёлке Хмелёво. Посадочный материал брали с поля, которое этой весной вернется в севооборот после долгого запустения.

Горнолыжный комплекс может появиться в деревне Валутино. Пригород Смоленска имеет все шансы стать тренировочной базой для спортсменов-профессионалов и местом отдыха любителей горных лыж, сноуборда, фристайла.

Отделение керлинга планируется открыть в спортивной школе по хоккею с шайбой, базирующейся в Ледовом дворце на улице 25 Сентября в Смоленске.

Дедушка не сразу обратился за помощью к врачам, а только когда ему стало очень плохо. В понедельник, 22 апреля, медики диагностировали у него «повреждение связок плечевого сустава» и назначили амбулаторное лечение.

Инцидент случился на улице Литейной в салоне транспорта №12 у остановки «Стальзавод». Водитель резко затормозил, пожилой пенсионер не удержался и упал.

20 апреля в Брянске в одном из троллейбусов произошла неприятная история – пострадал 80-летний мужчина.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам! На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

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