На улице Красный Маяк в Брянске две иномарки не поделили дорогу

ДТП с участием двух легковых автомобилей 23 апреля произошло в Володарском районе на улице Красный Маяк, информация об этом появилась в соцсети.

Инцидент случился утром. На дороге столкнулись две иномарки. От удара обе машины получили серьезные повреждения.

Были ли пострадавшие в аварии, не сообщается.

Официальных данных от Госавтоинспекции не поступало.