Подозреваемый в краже из дома задержан в Клинцах

Ранее судимый за кражи 21-летний клинцовский парень решил вспомнить любимое «ремесло» и совершил преступление в доме знакомой; молодой человек задержан, ему снова грозит срок.

30-летняя женщина объяснила полиции, что пять тысяч рублей пропали еще месяц назад, но она до последнего верила, что взявший деньги юноша одумается и вернет их.

В отделении подозреваемый признал вину, объяснив, что совершил кражу во время очередного визита к приятельнице: заметив на видном месте кошелек, решил его присвоить, когда знакомая вышла из комнаты.

Причиненный ущерб задержанный обещал возместить в ближайшее время.

Если суд признает мужчину виновным, по ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» ему грозит до двух лет.