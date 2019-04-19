В Жуковском районе дама подготовила 72-летней родственнице «сюрприз»

46-летняя женщина, ранее уже имевшая проблемы с законом, снова решила его нарушить, в итоге пострадала ее 72-летняя родственница.

История случилась в Жуковском районе. Пожилая пенсионерка рассказала сыщикам, у нее пропал планшет. Те провели расследование и выяснили – посторонних в доме уже не было несколько дней, а из проживавших под одной крышей никто не сознался в присвоении.

Как оказалось, к похищению причастна 46-летняя родственница. Она украла гаджет, когда заявительницы не было дома, а потом продала его знакомой за символическую сумму.

Похищенное вернут хозяйке. Виновнице грозит до пяти лет.