Полиция уличила брянца в двойной краже

Брянские правоохранители задержали 22-летнего ранее судимого жителя Унечи, который подозревается в двойном преступлении.

К полицейским обратилась 33-летняя дама, рассказав о том, что потеряла мобильный телефон стоимостью 13 тыс рублей. Сперва о происшествии заявлять не планировала, сделала это только тогда, когда со счета неизвестный списал 5 тыс 200 рублей.

Сыщики провели расследование и выяснили, что средства были переведены на электронный кошелек, хозяином которого оказался ранее неоднократно судимый 22-летний молодой человек из Унечи. Как оказалось, гаджет он нашел на заднем сидении такси. Приехав домой, быстро перечислил деньги, после выбросил SIM-карту, а смартфон сбыл приятелю.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража», задержанному грозит до шести лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.