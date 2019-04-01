В Бежице на Молодой Гвардии случилось возгорание

23 апреля в Бежицком районе Брянска на улице Молодой Гвардии произошел пожар, на тушение которого выезжали огнеборцы 12-й, 13-й частей.

Происшествие случилось в 14:07. Через 10 минут по адресу на двух автоцистернах прибыли сотрудники МЧС. Как оказалось, горел частный сарай.

В тушении использовали два ручных ствола. В 14.23 пламя локализовали, в 14.42 ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причину выяснят эксперты», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в поселке Синезерки произошел пожар.