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В Бежице на Молодой Гвардии случилось возгорание

Опубликовано Сегодня, 16:07

23 апреля в Бежицком районе Брянска на улице Молодой Гвардии произошел пожар, на тушение которого выезжали огнеборцы 12-й, 13-й частей.

Происшествие случилось в 14:07. Через 10 минут по адресу на двух автоцистернах прибыли сотрудники МЧС. Как оказалось, горел частный сарай.

В тушении использовали два ручных ствола. В 14.23 пламя локализовали, в 14.42 ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причину выяснят эксперты», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в поселке Синезерки произошел пожар.

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