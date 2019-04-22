В Володарском районе фирма нарушила антикоррупционный закон

Прокурор Володарского района обнаружила нарушения антикоррупционного закона в работе фирмы ООО «Ледяной Мир».

Как выяснилось во время проверки, руководитель компании не проинформировал брянское УМВД о новом месте работы бывшего участкового уполномоченного, который был принят в августе 2018 года.

Директора фирмы суд привлек к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего гражданского служащего» и оштрафован на 20 тыс рублей.