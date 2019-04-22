В Клинцах выдался «жарким» банный день

24 апреля в Клинцах на улице Молодежной произошел пожар, на место выезжали спасатели 10-й части.

Сообщение о пожаре поступило в 07:03. Через семь минут огнеборцы на двух автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени пламенем была охвачена кровля частной бани размером 2,5х3.

«На тушение подали два ручных ствола. В 07.11 пламя локализовали, в 07.13 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Бежицком районе на улице Молодой Гвардии случилось возгорание.