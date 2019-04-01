В Брянске во время «тройной» аварии в маршрутке покалечилась 18-летняя девушка
23 апреля в Брянске на улице Красноармейской случилась авария с участием автомобилей «ИМЯ-М 3006», «ВАЗ-2190010» и Volkswagen Passat, пострадала 18-летняя пассажирка первого транспорта.
Инцидент произошел в 12:24. По данным ГИБДД, 42-летний водитель «ИМЯ-М 3006», двигаясь со стороны улицы Пересвета на проспект Станке-Димитрова, столкнулся с впереди двигавшимся в попутном направлении «ВАЗом-219010» под управлением 62-летнего водителя.
От удара последний врезался в Volkswagen Passat, за рулем которого был 41-летний мужчина.
Во время столкновения пострадала пассажирка маршрутки «ИМЯ-М 3006». В 13:02 сообщение об этом получили работники Госавтоинспекции. У девушки рвано-ушибленная рана скуловой области слева, ей назначили амбулаторное лечение.
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