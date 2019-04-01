ДТП в Почепе: погиб мужчина на гужевой повозке

На днях сотрудники компании провели уникальную экологическую акцию: вместе со студентами БГИТУ они опоясали молодыми елями и берёзами откормочную базу в Выгоничском посёлке Хмелёво. Посадочный материал брали с поля, которое этой весной вернется в севооборот после долгого запустения.

Горнолыжный комплекс может появиться в деревне Валутино. Пригород Смоленска имеет все шансы стать тренировочной базой для спортсменов-профессионалов и местом отдыха любителей горных лыж, сноуборда, фристайла.

Отделение керлинга планируется открыть в спортивной школе по хоккею с шайбой, базирующейся в Ледовом дворце на улице 25 Сентября в Смоленске.

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23 апреля в селе Капустино Новодугинского района произошел пожар, в итоге пострадал один человек.

Инцидент произошел в 18:20. Как сообщили в отделе ГИБДД, гражданин, находясь в телеге, ехал по грунтовке в поселок Грамыки, утратив контроль над движением, въехал в дерево.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам! На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

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Дополнительные поезда свяжут Брянскую область с Москвой и Санкт-Петербургом в период майских праздников Накануне и в период майских праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Новозыбковом будут курсировать дополнительные пассажирские поезда. Железнодорожники увеличили количество рейсов в удобное для пассажиров время в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.

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