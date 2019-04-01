В Клинцах несовершеннолетняя девочка «почистила» гаджет пожилой соседки на круглую сумму
16-летнюю девушку в селе Рожны настиг соблазн легких денег во время «чистки» смартфона пожилой соседки, в итоге подросток совершила преступление, за которое может угодить за решетку на срок до шести лет.
66-летняя пенсионерка Клинцовского района получила на мобильный смс о долге по кредитке на 30 тыс рублей. Дама удивилась: покупок никаких не совершала, а деньги сняли. Вскоре в банке ей выдали распечатки о проведенных в течение месяца операциях. Как оказалось, с ее счета были перечислены средства на мобильный номер и электронный кошелек.
Полиция провела расследование и выяснила, что к краже причастна 16-летняя соседка, к которой пожилая женщина обращалась с просьбой «почистить» от смсок мобильный. В отделении девушка признала вину, объяснив, что не удержалась перед соблазном легких денег и подключила к своему номеру мобильный банк, а потом перевела деньги.
Родители подозреваемой обязались возместить причиненный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
Накануне и в период майских праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Новозыбковом будут курсировать дополнительные пассажирские поезда. Железнодорожники увеличили количество рейсов в удобное для пассажиров время в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
В филиале
– «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 3 месяца 2019 года. За первый квартал специалисты блока взаимодействия с клиентами приняли 6959 обращений от жителей Брянской области.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.