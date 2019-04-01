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В Клинцах несовершеннолетняя девочка «почистила» гаджет пожилой соседки на круглую сумму

Опубликовано Сегодня, 12:16

16-летнюю девушку в селе Рожны настиг соблазн легких денег во время «чистки» смартфона пожилой соседки, в итоге подросток совершила преступление, за которое может угодить за решетку на срок до шести лет.

66-летняя пенсионерка Клинцовского района получила на мобильный смс о долге по кредитке на 30 тыс рублей. Дама удивилась: покупок никаких не совершала, а деньги сняли. Вскоре в банке ей выдали распечатки о проведенных в течение месяца операциях. Как оказалось, с ее счета были перечислены средства на мобильный номер и электронный кошелек.

Полиция провела расследование и выяснила, что к краже причастна 16-летняя соседка, к которой пожилая женщина обращалась с просьбой «почистить» от смсок мобильный. В отделении девушка признала вину, объяснив, что не удержалась перед соблазном легких денег и подключила к своему номеру мобильный банк, а потом перевела деньги.

Родители подозреваемой обязались возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

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