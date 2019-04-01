Жительница деревни Поповка провела «ревизию» в прихожей знакомого

Ранее судимая 32-летняя женщина, заскучав на свободе, снова соблазнилась перспективой легкой наживы и совершила преступление – в результате пострадал ее знакомый; женщина задержана, ей снова «светит» срок.

43-летний житель деревни Поповка Трубчевского района рассказал полиции, что из висевшей в прихожей дома куртки пропали восемь тысяч рублей. Некоторое время он сам пытался найти вора, однако затея потерпела неудачу.

Полиция нашла подозреваемую в течение трех дней. В отделении женщина созналась - забрала средства во время очередного визита. Украденное потратила.

Если суд признает ее виновной, ей грозит до пяти лет по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

До суда дама будет в СИЗО.