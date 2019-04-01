Брянца за смертельное ДТП приговорили к колонии

Суд Комаричского района приговорил 31-летнего местного жителя, признанного виновным в смертельной аварии, к одному году и девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, суд на 1,5 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокурор поддержал гособвинение.

По материалам расследования, 20 ноября 2018 года житель поселка Бугры, находясь в нетрезвом состоянии, управлял технически неисправным автомобилем. В салоне находились два пассажира. На автодороге «Комаричи-Аркино» он съехал в кювет, где врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил травмы, от которых впоследствии скончался», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.