Брянца за смертельное ДТП приговорили к колонии
Суд Комаричского района приговорил 31-летнего местного жителя, признанного виновным в смертельной аварии, к одному году и девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Кроме того, суд на 1,5 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Приговор не вступил в законную силу.
Прокурор поддержал гособвинение.
По материалам расследования, 20 ноября 2018 года житель поселка Бугры, находясь в нетрезвом состоянии, управлял технически неисправным автомобилем. В салоне находились два пассажира. На автодороге «Комаричи-Аркино» он съехал в кювет, где врезался в дерево.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил травмы, от которых впоследствии скончался», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
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