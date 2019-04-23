ДТП под Почепом заинтересовалась прокуратура

Прокурор Александр Войтович поручил организовать проверку в связи с аварией, которая случилась 24 апреля 2019 года на трассе «Брянск-Новозыбков» с участием иномарки и школьного автобуса.

По результатам проверки дадут оценку действиям должностных лиц школы, органов местного самоуправления по организации перевозок и решат вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.

Напомним, в транспорте, кроме водителя, находились 37 учеников Отрадненской школы Брянского района и 5 взрослых – сопровождающих.

По предварительной информации, ученики не пострадали.

Автобус с детьми ехал в Брянский район из Погарского района, с экскурсии.