ДТП под Почепом заинтересовалась прокуратура
Прокурор Александр Войтович поручил организовать проверку в связи с аварией, которая случилась 24 апреля 2019 года на трассе «Брянск-Новозыбков» с участием иномарки и школьного автобуса.
По результатам проверки дадут оценку действиям должностных лиц школы, органов местного самоуправления по организации перевозок и решат вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.
Напомним, в транспорте, кроме водителя, находились 37 учеников Отрадненской школы Брянского района и 5 взрослых – сопровождающих.
По предварительной информации, ученики не пострадали.
Автобус с детьми ехал в Брянский район из Погарского района, с экскурсии.
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