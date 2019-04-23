Брянец переломал престарелой матери нос и едва не убил

Суд Клинцовского района назначил наказание местному жителю в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, мужчина обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По материалам расследования, инцидент случился утром 10 февраля 2019 года. Нетрезвый гражданин поссорился с 80-летней матерью матери и стал угрожать убийством, затем ударил ее головой в область носа. В итоге женщина получила закрытый перелом.

Как оказалось, обвиняемый был судим за аналогичные преступления, поскольку не первый раз издевался над матерью.