Подозреваемый в краже мобильного телефона задержан в Дятькове

Дятьковская полиция завела уголовное дело на 54-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

35-летний мужчина ехал в райцентр на попутке, однако посреди дороги водитель решил внезапно высадить его из автомобиля. В салоне остался забытый смартфон стоимостью 10 тыс рублей.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что преступление совершил 54-летний местный житель. По его словам, он высадил потерпевшего, поскольку тот был пьян и надоел разговорами.

Забытый мужчиной телефон он обнаружил уже дома и решил оставить себе.

Аппарат вернут хозяину. Подозреваемому «светит» до пяти лет.