Поиск по сайту
Поиск по сайту

Подозреваемый в краже мобильного телефона задержан в Дятькове

Опубликовано Сегодня, 13:38

Дятьковская полиция завела уголовное дело на 54-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

35-летний мужчина ехал в райцентр на попутке, однако посреди дороги водитель решил внезапно высадить его из автомобиля. В салоне остался забытый смартфон стоимостью 10 тыс рублей.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что преступление совершил 54-летний местный житель. По его словам, он высадил потерпевшего, поскольку тот был пьян и надоел разговорами.

Забытый мужчиной телефон он обнаружил уже дома и решил оставить себе.

Аппарат вернут хозяину. Подозреваемому «светит» до пяти лет.

Фото
 900
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Подозреваемый в краже из жилого дома задержан в Комаричах
  • Доверчивый брянец лишился товарища и денег
  • Из столицы в Клинцы вернули скрывавшегося от полиции 19-летнего парня
  • Задремав в кафе, жительница Брянска лишилась мобильного
  • Спонтанно совершенная кража мобильного завершилась для брянца арестом
    •
    Новости регионов
    В Смоленске безработная девушка обворовала родную мать
    17:20:50 25-04-2019
    Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 24-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже.
    В Ершичском и Велижском районах произошли лесные пожары
    17:11:01 25-04-2019
    25 апреля два района Смоленской области – Ершичский и Смоленский охватили лесные возгорания.
    В Брянской области обнаружено сразу 25 авиабомб
    22:36:03 23-04-2019
    23 апреля в двух районах Брянщины местные жители обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
    В деревне Капустино на пожаре пострадал один человек
    22:30:32 23-04-2019
    23 апреля в селе Капустино Новодугинского района произошел пожар, в итоге пострадал один человек.
    Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
    13:21:31 23-04-2019
    Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера. сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
    Осваиваем керлинг
    12:33:54 23-04-2019
    Отделение керлинга планируется открыть в спортивной школе по хоккею с шайбой, базирующейся в Ледовом дворце на улице 25 Сентября в Смоленске.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:18
    В Брянске любителей свалок поймают в ловушки
    Сегодня, 17:01
    Брянскому экс-полицейскому, виновному сразу в 5 преступлениях, грозит колония
    Сегодня, 16:01
    В Бежицком районе осуждена банда, торговавшая контрафактными сигаретами
    Сегодня, 15:30
    В Брянском районе двоих наркозависимых оставили без прав
    Сегодня, 15:01
    В Советском районе во время пожара пострадал один человек
    Сегодня, 14:46
    Губернатора Брянской области поблагодарили за помощь фонду «Ванечка»
    Сегодня, 14:09
    Брянск готовится к празднованию Дня Победы
    Сегодня, 13:38
    Подозреваемый в краже мобильного телефона задержан в Дятькове
    Сегодня, 12:40
    Журналисты сравнили брянских и итальянских оппозиционеров
    Сегодня, 12:04
    Молодая мать из Злынки оскорбила правоохранителей
    Сегодня, 11:42
    В Брянске с тотальным диктантом на «отлично» справились 32 человека
    Сегодня, 11:33
    Поляки на время остановили транзит нефти из Брянской области
    Сегодня, 10:40
    Брянской студентке «сняли порчу» за драгоценности
    Сегодня, 10:24
    Серьезная «тройная» авария в Новозыбкове: ранены две велосипедистки
    Сегодня, 10:13
    В Брянске на Менжинского ограничен проезд
    Сегодня, 10:02
    Пайкин встретился с навлинскими гимназистами
    Сегодня, 09:35
    В Выгоничах администрация проигнорировала иски прокурора
    Сегодня, 09:27
    Брянец переломал престарелой матери нос и едва не убил
    Сегодня, 08:43
    В квартирах у брянцев снова холодные батареи
    Сегодня, 08:18
    ДТП под Почепом заинтересовалась прокуратура
    Сегодня, 07:56
    В лесу под Севском обнаружили опасную «находку»
    Сегодня, 07:00
    Под Почепом в ДТП со школьным автобусом пострадал водитель Ford Taurus
    Сегодня, 06:00
    Пока брянец спал, собутыльник «навел порядок» в его в квартире
    Вчера, 17:01
    Зампреда Брянской областной Думы, обвиняемого во взятках, могут приговорить к 8 годам колонии
    Вчера, 16:25
    Брянца за смертельное ДТП приговорили к колонии
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:34
    Брянские либерал-демократы поздравили Владимира Жириновского с днем рождения
    Сегодня, 11:47
    Лучшее за 2 года! «Музыка из Аниме и Компьютерных игр» — в исполнении Брянского Губернаторского симфонического оркестра. 1
    Сегодня, 11:25
    Расписание пригородных поездов Унечского направления в Брянском регионе МЖД изменится 30 апреля
    Вчера, 14:43
    МегаФон лидирует по количеству базовых станций в России
    Вчера, 12:31
    Дополнительные поезда свяжут Брянскую область с Москвой и Санкт-Петербургом в период майских праздников
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    В Жуковском районе дама подготовила 72-летней родственнице «сюрприз»
    Общество Новость дня
    В брянской больнице №2 в связи со скандалом начали служебное расследование
    Общество Происшествия О главном
    В Брянске супруги-предприниматели похитили более 29 млн рублей
    Общество О главном
    Брянский ТРЦ закрывать не будут: Верховный суд на стороне Тимошковых
    Новости Происшествия
    В Злынке пенсионерка провернула аферу на 1, 6 млн рублей
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!

    На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

    Ростелеком новости
    Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома»

    Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома»Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов Унечского направления в Брянском регионе МЖД изменится 30 апреля

    Расписание пригородных поездов Унечского направления в Брянском регионе МЖД изменится 30 апреляВо вторник, 30 апреля, железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на первом главном пути станции Манюки однопутного участка Унеча – Новозыбков Московской железной дороги. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

    МРСК новости
    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел «День донора»

    Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией.  Ежегодно на протяжении уже десяти лет сотрудники филиала сдают донорскую кровь, которая необходима пациентам с различными заболеваниями.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.