В Советском районе во время пожара пострадал один человек

25 апреля в Советском районе Брянска в переулке 2-й Спартаковский случился пожар в жилом доме, на тушение выезжали огнеборцы первой и восьмой частей на двух автоцистернах.

В 13:15 информация поступила дежурному управления МЧС. Через три минуты спасатели прибыли по адресу. К тому времени на кухне горела мебель.

В тушении использовали ручной ствол. Работало звено газодымозащитной службы.

«В 13.22 пожар локализовали, в 13.26 ликвидировали. Есть пострадавший. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.