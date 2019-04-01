В Советском районе во время пожара пострадал один человек
25 апреля в Советском районе Брянска в переулке 2-й Спартаковский случился пожар в жилом доме, на тушение выезжали огнеборцы первой и восьмой частей на двух автоцистернах.
В 13:15 информация поступила дежурному управления МЧС. Через три минуты спасатели прибыли по адресу. К тому времени на кухне горела мебель.
В тушении использовали ручной ствол. Работало звено газодымозащитной службы.
«В 13.22 пожар локализовали, в 13.26 ликвидировали. Есть пострадавший. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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