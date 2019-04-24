В Почепе задержан «охотник» за металлом

36-летнего мужчину, ранее не нарушавшего закон, посетил соблазн легких денег; проникнув во временно пустующее здание, он совершил преступление; сейчас злоумышленник задержан, на него завели уголовное дело.

История произошла в Почепе. Хозяин здания рассказал, что пропали металлические стеллажи и чугунные батареи стоимостью 15 тыс рублей.

Проведя расследование, полиция вскоре задержала 36-летнего мужчину. Часть украденного он вернул, остальное сбыл в пункт приема.

Мужчине грозит до пяти лет.