В Почепе задержан «охотник» за металлом
36-летнего мужчину, ранее не нарушавшего закон, посетил соблазн легких денег; проникнув во временно пустующее здание, он совершил преступление; сейчас злоумышленник задержан, на него завели уголовное дело.
История произошла в Почепе. Хозяин здания рассказал, что пропали металлические стеллажи и чугунные батареи стоимостью 15 тыс рублей.
Проведя расследование, полиция вскоре задержала 36-летнего мужчину. Часть украденного он вернул, остальное сбыл в пункт приема.
Мужчине грозит до пяти лет.
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