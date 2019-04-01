В Дятькове огнеборцы тушили пожар

25 апреля в Дятькове случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось в 17:39. Через семь минут спасатели 19-й части на двух автоцистернах прибыли на улицу Краснофлотскую. Как оказалось, горел частный жилой дом размером 6х8 метров на площади 20 м2.

В тушении использовали ручной ствол.

«В 17.59 пламя локализовали, в 18.01 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.