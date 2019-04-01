В Клинцовский район выезжали пожарные сразу двух подразделений

Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера. сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

23 апреля в селе Капустино Новодугинского района произошел пожар, в итоге пострадал один человек.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 24-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже.

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам. Банк внес изменения в программу автокредитования «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» и в требования к регистрации клиентов.

Информация поступила в 20:02. Через 15 минут огнеборцы десятой части и ОП «Киваи» на двух автоцистернах прибыли на место. Пламя к тому времени охватило частный сарай размером 4х6 метров.

25 апреля в селе Мартьяновка Клинцовского района случился пожар, пострадавших, к счастью, не было.

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