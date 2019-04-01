В Брянском районе во время аварии пострадал водитель Skoda Octavia

25 апреля в Брянском районе произошло ДТП с иномарками Skoda Octavia и Mazda 626, в итоге травмы получил 35-летний водитель первой машины.

Сама авария случилась в 16.00 на 45-м километре трассы «Обход г. Брянска» в Брянском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на авто Skoda Octavia ехал из города Дятьково и, не уступив дорогу Mazda 626 под управлением 25-летнего водителя, врезался в транспорт.

«У 35-летнего водителя иномарки Skoda Octavia ушибленная рана головы, перелом 11,12 ребра слева; его уже отпустили с назначением лечения», - объяснили в пресс-службе ГИБДД.