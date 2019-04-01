Житель Мглинского района жестоко расправился с односельчанином

Суд Брянской области признал 45-летнего жителя села Курчичи Мглинского района виновным в убийстве.

Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения расценены как обстоятельства, отягчающие ответственность», - сообщили в пресс-службе следкома.

По материалам расследования, вечером 22 октября 2018 года пьяный мужчина пришел в дом к 47-летнму односельчанину, во время конфликта ударил его ножом в шею. Последний от полученных травм скончался на месте.

Через некоторое время обвиняемый о том, что совершил, сообщил в полиции.

Ранее его судили за аналогичное преступление. Из мест заключения он вышел в феврале 2017 года.