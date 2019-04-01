Пожилая дама лишилась пальца во время аварии на дороге Теменичи-Трубчино

59-летняя пассажирка «ВАЗа 21074» получила травмы во время аварии 26 апреля в Брянском районе.

Инцидент случился в 01:45 на втором километре трассы Теменичи-Трубчино. 44-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и съехал в кювет.

В итоге 59-летняя пассажирка получила перелом тела грудины, ушибла голову, и лишилась второго пальца левой кисти; ее госпитализировали.

Напомним, в Брянске во время «тройного» ДТП в маршрутке покалечилась 18-летняя девушка.