В брянской маршрутке на Московском проспекте покалечилась 52-летняя женщина

26 апреля в Брянске на Московском проспекте произошло ДТП с участием маршрутки Iveco, пострадала 52-летняя пассажирка.

Сотрудники ГИБДД сообщение о поступившей в травмпункт Советского района пациентке получили в 13:15. Врачи диагностировали у нее растяжение связок правого плеча. Ей назначили лечение и отпустили домой.

Сам инцидент случился в 08:20. 45-летний водитель автобуса Iveco ехал на улицу Транспортную. Затормозил так, что в салоне упала 52-летняя женщина.