В Мглинском районе произошел пожар

27 апреля в поселке Деремна на улице Садовой произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании поступила в 14:21. Через 20 минут на место прибыли спасатели 45-й части на двух автоцистернах. Как оказалось, горел частный жилой дом размером 5х12 метров.

В тушении использовали два ручных ствола, звено газодымозащитной службы.

«В 14.50 пламя локализовали, в 15.15 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.