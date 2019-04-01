Ужасное ДТП около Глинищево с легковушками, есть пострадавшие

Два легковых автомобиля столкнулись недалеко от Брянска у села Глинищево 28 апреля, об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

От сильного удара легковушки получили очень серьезные повреждения. Один из автомобилей выскочил в придорожный ров.

По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек.

Один из свидетелей Владимир Титов сообщил, что среди пострадавших был ребенок.

«Он жив остался», - объяснил Титов.

Известно, что на помощь прибыли врачи «скорой», правоохранители и сотрудники МЧС.

Официальных данных о происшествии не было. Эксперты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, 21 апреля в селе Домашово случилась авария с «ВАЗом-212140», пострадал 56-летний водитель.