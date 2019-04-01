В Фокинке произошел пожар

28 апреля в Фокинском районе на улице Кольцевой случилось возгорание, на тушение выезжали огнеборцы третьей части.

Пожар произошел в 13:22. Через шесть минут спасатели на двух автоцистернах прибыли на место.

Как оказалось, пламя охватило кровлю и чердачные помещения частного дома размером 8х10 метров.

В тушении использовали два ручных ствола и звено газодымозащитной службы.

«В 13.37 пожар локализовали, в 13.50 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.