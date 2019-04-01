Нетрезвый брянец избил полицейского

Суд Мглинского района назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год 36-летнему местному жителю, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокурор района поддержал обвинение по уголовному делу.

По материалам расследования, 4 октября 2019 года участковый полицейский приехал проверить сообщение, полученное от женщины из Мглина о том, что ее избивает нетрезвый муж. В ответ на требование правоохранителя прекратить противоправные действия мужчина толкнул его и нанес удар рукой в плечо.