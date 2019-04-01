В селе Алексеева при пожаре погиб мужчина

28 апреля в селе Алексеева Карачевского района произошел пожар, на место выезжали спасатели 42-й части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 20:55. Через 20 минут огнеборцы на двух автоцистернах прибыли на улицу Школьная. К тому времени пламя охватило частный двухквартирный дом размером 20х6 метров.

В гашении использовали три ручных ствола и звено газодымозащитной службы.

Во время проливки здания обнаружили тело 41-летнего мужчины.

«В 22.01 огонь локализовали, в 22.22 ликвидировали. Причины устанавливаются», - объяснили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, спасатели выезжали на тушение пламени в Фокинский район.