Брянец из-за мнимого полицейского лишился 80 тыс рублей

В течение минувшей недели в Брянской области от мошенников пострадали 10 местных жителей, среди них оказался и 59-летний мужчина из Советского района.

Брянцу позвонил «полицейский» и сообщил, что его родственника задержали за совершенное преступление. Проблему можно было решить за определенную сумму – 80 тыс рублей. Желая помочь близкому, потерпевший перечислил эту сумму на счет незнакомцу. Через время брянец позвонил родственнику, чтобы узнать, все ли в порядке. Вскоре выяснилось - его обманули.