Брянец на авто Honda Civic переломал 27-летнему парню нос

27-летний молодой человек 28 апреля получил травмы после аварии с участием автомобиля Honda Civic на улице Сталелитейной в Брянске.

ДТП произошло в 00:11. В отделе ГИБДД объяснили, 20-летний автомобилист на машине Honda Civic ехал с Литейной в поселок Октябрьский и сбил 27-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении.

У молодого человека перелом скуловой кости, правой гайморовой пазухи и скулы слева; его госпитализировали.

Напомним, 25 апреля в Брянске на улице Запорожской случилось происшествие с автомобилем «УАЗ-315195» и 10-летним велосипедистом, последний получил травмы.