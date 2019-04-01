Автомобилисты сыграли в «бильярд» под Брянском, двое ранены
28 апреля в Брянском районе на трассе «Орел-Смоленск» случилась авария с участием автомобилей «ВАЗ-2115», Kia Cerato, Hyundai Getz, Volkswagen Tiguan, в итоге пострадали два пенсионера.
У 61-летней пассажирки «ВАЗа-2115» - ушибленная рана подбородка; ее отпустили с назначением лечения. 63-летний пассажир из этой же машины ушиб грудную стенку; врачи назначили ему амбулаторное лечение.
Само происшествие произошло в 09:10 на 113 километре дороги. Как объяснили в ГИБДД, 33-летний водитель «ВАЗа-2115», двигаясь со стороны Брянска в Карачев, отвлёкся от управления транспортом и врезался в Kia Cerato под управлением 31-летнего водителя. От удара Kia Cerato влетел в Hyundai Getz, за рулем которого находился 31-летний водитель. После Hyundai Getz столкнулся Volkswagen Tiguan с 71-летним водителем.
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