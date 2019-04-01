В Новозыбкове 63-летняя пенсионерка едва не лишилась челюсти из-за 40-летней автомобилистки
63-летняя и 60-летняя пассажирки Renault Logan получили травмы во время ДТП с иномаркой Audi 100 на улице Наримановской в Новозыбкове.
Инцидент случился в 11:40. По предварительным данным, 40-летняя автомобилистка, управляя Renault Logan, ехала по Бульварной с Нахимова на Синицына, во время проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не уступила дорогу Audi 100 под управлением 26-летего водителя.
У пострадавших пассажирок Renault Logan, пенсионерок 63-х и 60-и лет, небольшие травмы. Их обеих отпустили домой с назначением лечения. У первой женщины ушиб нижней челюсти справа, плечевого сустава, ссадины лица. 60-летняя дама ушибла грудную клетку слева, а также волосистую части головы.
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