В Новозыбкове 63-летняя пенсионерка едва не лишилась челюсти из-за 40-летней автомобилистки

63-летняя и 60-летняя пассажирки Renault Logan получили травмы во время ДТП с иномаркой Audi 100 на улице Наримановской в Новозыбкове.

Инцидент случился в 11:40. По предварительным данным, 40-летняя автомобилистка, управляя Renault Logan, ехала по Бульварной с Нахимова на Синицына, во время проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не уступила дорогу Audi 100 под управлением 26-летего водителя.

У пострадавших пассажирок Renault Logan, пенсионерок 63-х и 60-и лет, небольшие травмы. Их обеих отпустили домой с назначением лечения. У первой женщины ушиб нижней челюсти справа, плечевого сустава, ссадины лица. 60-летняя дама ушибла грудную клетку слева, а также волосистую части головы.