В Жуковке разоблачили 14-летнего вора

14-летний подросток в Жуковке решил покататься с ветерком на чужом двухколесном транспорте и совершил преступление, потерпевшей оказалась 39-летняя дама; подозреваемый уже задержан.

39-летняя женщина, обнаружив, что у нее пропал велосипед, заявлять об этом в полицию не стала, поскольку не верила в то, что его найдут. Когда же все-таки рассказала полицейским о краже, то объяснила, что транспорт оставила у подъезда дома.

Сыщики провели расследование и вскоре выяснили, что похищение мог совершить 14-летний подросток.

При обыске жилья у него изъяли украденное.

На мальчика завели уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК «Кража», ему грозит до пяти лет.