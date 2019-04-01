В Жуковке разоблачили 14-летнего вора
14-летний подросток в Жуковке решил покататься с ветерком на чужом двухколесном транспорте и совершил преступление, потерпевшей оказалась 39-летняя дама; подозреваемый уже задержан.
39-летняя женщина, обнаружив, что у нее пропал велосипед, заявлять об этом в полицию не стала, поскольку не верила в то, что его найдут. Когда же все-таки рассказала полицейским о краже, то объяснила, что транспорт оставила у подъезда дома.
Сыщики провели расследование и вскоре выяснили, что похищение мог совершить 14-летний подросток.
При обыске жилья у него изъяли украденное.
На мальчика завели уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК «Кража», ему грозит до пяти лет.
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