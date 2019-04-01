Подозреваемая в краже 6 тыс рублей задержана в Брянске

Брянская полиция задержала 26-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже денег.

Девушке предъявили обвинение по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», ей грозит до пяти лет.

41-летний брянец проводил время в городском кафе. Отлучившись на пару минут от столика, он лишился банковской карты и мобильного. Мужчина хотел было вызвать правоохранителей, когда незнакомка отдала ему пропавший гаджет. Банковскую карту так и не нашли.

На следующий день на мобильный начали приходить смс о списании денег. Пока гражданин заблокировал карту, с нее сняли шесть тысяч рублей.

Вскоре сыщики задержали подозреваемую в преступлении. Как выяснилось, ранее она не имела проблем с законом. Девушка бъяснила: воспользовавшись моментом, забрала со стола мобильный телефон и банковскую карту потерпевшего. Затем гаджет решила вернуть обратно.