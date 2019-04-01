В Володарском районе разоблачен «предприимчивый» подрядчик

Прокурор Володарского района проверил, насколько исполняется закон во время капремонта дома №68 на улице Пушкина.

Во время проверки выяснилось, что в 2016 году подрядчик ООО «СтройСоюз» отремонтировал крышу упомянутого выше здания за счет денег регфонда. Во время работ фирма использовала более низкие по качеству и более дешевые материалы, чем это предусматривалось в смете проекта.

К примеру, строители применили металлический профнастил меньшей толщины, использовали не очень хороший. В итоге подрядчик похитил более 170 тыс. рублей.

Прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

«Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ведомства.