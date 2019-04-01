В Навлинском районе горел лес

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 24-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже.

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам. Банк внес изменения в программу автокредитования «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» и в требования к регистрации клиентов.

29 апреля в областном центре произошла авария на участке теплосети, из-за чего четыре микрорайона оказались без горячей воды.

Починковская полиция задержала троих местных жителей – ранее судимых граждан 31 года, 39 и 30 лет, которые подозреваются в похищении денег.

В 18.20 горение локализовали, в 19.00 ликвидировали. Пострадавших не было.

Угрозы населенным пунктам не было. Расстояние до ближайшего села Кольцовка – 5,7 км.

Информация о возгорании поступила в 17:35. На тушение выезжали спасатели «Лесопожарной службы», а также оперативники Навлинского гарнизона.

29 апреля в лесу под Навлей случился пожар, обошлось без пострадавших.

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