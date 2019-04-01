В Почепе Lada Priora сбила парня с годовалой девочкой в коляске

29 апреля в Почепе на улице Стародубской случилось ДТП с участием автомобилей Lada Priora, ГАЗ-1724132, пострадал 23-летний парень.

Инцидент произошел в 16:40. По предварительным данным, 23-летний автомобилист на машине Lada Priora ехал со стороны переулка 6-й Стародубский на улицу Строителей. При обгоне не учел дистанцию и врезался в «ГАЗ-1724132» под управлением 26-летнего водителя. После этого Lada Priora от удара развернулась и отлетела на обочину на 23-летнего парня с коляской.

У пострадавшего ушибленная рана левой брови, ушибы, ссадины левого бедра и правого тазобедренного сустава; его госпитализировали.

Также ранена годовалая девочка, у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб волосистой части головы, ушиб, ссадины правого плеча; ее тоже доставили в больницу.