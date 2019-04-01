На объездной недалеко от Брянска произошло ужасное ДТП

Авария с участием двух легковых автомобилей 30 апреля случилась на объездной недалеко от Брянска, об этом сообщили свидетели в одной из соцсетей.

Инцидент произошел утром у клуба-отеля «Раздолье». От удара машины получили серьезнаые повреждения.

По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших.

Официальных данных не поступало.

Напомним, на Городищенской горке опрокинулся автомобиль.