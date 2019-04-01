Брянец жестоко расправился с собутыльником

Брянские следователи предъявили обвинение в убийстве 54-летнему местному жителю.

Согласно версии расследования, около одиннадцати вечера 23 апреля 2019 года нетрезвый мужчина находился на улице Заводской села Жирятино. Во время ссоры с 39-летним собутыльником зарезал его ножом.

Сотрудники устанавливают обстоятельства случившегося.

Обвиняемого заключили под стражу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе следкома.