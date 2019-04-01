В Дубровском районе 72-летнюю пенсионерку в бане ожидал «сюрприз»

35-летний мужчина, до сих пор не имевший проблем с законом, совершил преступление в чужой бане, сейчас он задержан, ему грозит срок.

История случилась в деревне Будвенец Дубровского района. 72-летняя женщина рассказала полиции, что из ее бани, которая находится далековато от дома, злоумышленник украл чугунные детали печи и другие металлические изделия. Ущерб составил пять тысяч рублей.

Причастного к похищению определили в течение суток. Им оказался житель деревни Большая Островня. В отделении он объяснил, мол, думал, что баня заброшена.

Имущество изъято. Злоумышленнику грозит до пяти лет.