В Севске около жилого дома произошла кража

Брянская полиция завела уголовное дело на 32-летнего жителя Севска, который подозревается в краже.

Мужчине по ч. 1 ст. 158 УК РФ «светит» до двух лет.

Брянец, заскочив на пару минут домой, оставил свой велосипед около калитки. Когда вернулся, транспорта уже не было.

Вскоре сыщики выяснили, похитить имущество мог 51-летний мужчина, который не попадал еще в поле зрения полиции.

Задержанный признал вину, а также объяснил, что совершил преступление, поскольку ему срочно нужны были деньги. В тот же день он сбыл украденное за 500 рублей знакомому. После завершения расследования велосипед вернут хозяину.