В Севске около жилого дома произошла кража
Брянская полиция завела уголовное дело на 32-летнего жителя Севска, который подозревается в краже.
Мужчине по ч. 1 ст. 158 УК РФ «светит» до двух лет.
Брянец, заскочив на пару минут домой, оставил свой велосипед около калитки. Когда вернулся, транспорта уже не было.
Вскоре сыщики выяснили, похитить имущество мог 51-летний мужчина, который не попадал еще в поле зрения полиции.
Задержанный признал вину, а также объяснил, что совершил преступление, поскольку ему срочно нужны были деньги. В тот же день он сбыл украденное за 500 рублей знакомому. После завершения расследования велосипед вернут хозяину.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
В преддверии летних каникул брянские железнодорожники проведут информационно-разъяснительную работу с детьми в рамках акции «Безопасные каникулы», которая проводится на Московской железной дороге с 29 апреля по 31 мая.
В рамках подготовительных мероприятий к празднованию 74-ой годовщины со Дня Победы советских войск над фашистской Германией в Великой Отечественной войне сотрудники Карачевского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и представители Совета по работе с молодежью и первичной профсоюзной организации филиала провели субботник по благоустройству территории и частичному ремонту мемориального комплекса времен Великой Отечественной войны в поселке Согласие в Карачевском районе.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.