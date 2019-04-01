В Стяжновском лесничестве случилось возгорание

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам. Банк внес изменения в программу автокредитования «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» и в требования к регистрации клиентов.

29 апреля в областном центре произошла авария на участке теплосети, из-за чего четыре микрорайона оказались без горячей воды.

Починковская полиция задержала троих местных жителей – ранее судимых граждан 31 года, 39 и 30 лет, которые подозреваются в похищении денег.

Пламя возникло в 10:30 утра. По словам спасателей, угрозы населенным пунктам не было. До ближайшего поселка Свень Центральная - 5, 5 километра.

30 апреля в Стяжновском участковом лесничестве произошло возгорание, на тушение выезжали огнеборцы «Лесопожарной службы», а также оперативная группа Брянского местного пожарно-спасательного гарнизона.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам! На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома» Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.

Детям напомнят правила безопасности на железной дороге перед летними каникулами В преддверии летних каникул брянские железнодорожники проведут информационно-разъяснительную работу с детьми в рамках акции «Безопасные каникулы», которая проводится на Московской железной дороге с 29 апреля по 31 мая.

Сотрудники Брянскэнерго провели субботник на мемориальном комплексе в Карачевском районе В рамках подготовительных мероприятий к празднованию 74-ой годовщины со Дня Победы советских войск над фашистской Германией в Великой Отечественной войне сотрудники Карачевского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и представители Совета по работе с молодежью и первичной профсоюзной организации филиала провели субботник по благоустройству территории и частичному ремонту мемориального комплекса времен Великой Отечественной войны в поселке Согласие в Карачевском районе.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

