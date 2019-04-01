Двоих брянцев погубили синтетические наркотики

30-и и 34-х летние жители Брянской области предстанут перед Фокинским райсудом за то, что занимались незаконным сбытом наркотиков в крупном размере.

Уголовное дело завели по ч. 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит до 10 до 20 лет с крупным штрафом.

Подозреваемых задержали с поличным - готовой партией синтетических запрещенных веществ.

Парни рассказали, что получили приглашение от анонимного работодателя в мессенджере.