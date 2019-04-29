В Советском районе огнеборцы тушили пожар

1 мая в Советском районе на улице Выгоничской произошло возгорание, на место выезжали спасатели восьмой и первой частей на двух автоцистернах.

Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 06:05. Через 10 минут они прибыли к месту происшествия. Как оказалось, горела кухня в частном жилом доме размером 6х8 метров.

В тушении использовали ручной ствол, а также звено газодымозащитной службы.

«В 06.21 огонь локализован, в 06.22 ликвидирован. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в Елисеевке случилось возгорание.