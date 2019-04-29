Около Супонево произошло серьезное ДТП с «Камазом»

Авария с участием большегруза «Камаз» и бензовоза случилась на брянской дороге 30 апреля недалеко от села Супонево, об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Из-за происшествия на трассе образовался огромный затор.

По предварительным данным, фура от удара получила серьезные повреждения.

Официальных данных об аварии не было.