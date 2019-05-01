В Советском районе Брянска пожарные тушили квартиру

2 мая в Советском районе на улице Грибоедова случилось возгорание, на место выезжали спасатели первой части.

Информация поступила в 00:01. Через две минуты огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, горела мебель в одной из квартир на площади пяти квадратных метров.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 00.18 пожар локализовали, в 00.21 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в селе Алексеева при пожаре погиб мужчина.