На улице Речной в Брянске во время ДТП погиб водитель Volkswagen Golf

1 мая в Брянске на улице Речной случилась авария с участием иномарки Volkswagen Golf, разбился водитель.

Инцидент произошел в 03:35. По предварительным данным, 40-летний автомобилист упомянутой иномарки, двигаясь по Речной со стороны кольца Брянск I на улицу Бурова, съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

«В результате ДТП 40-летний водитель от полученных травм скончался на месте», - сообщили в отделе ГИБДД.